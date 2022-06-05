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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب : السلع الغذائية لن تتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي
سعر الدولار الجمركي

كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، حقيقة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وقال النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن أسعار السلع الغذائية لن تتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي، لأن السلع الغذائية لا تخضع للضرائب الجمركية في الأساس.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الدولار لم يرتفع في الأساس، ولكن تم رفع الدعم عنه، ولذلك عاد لسعره الطبيعي.

وأشار النائب إلى أن الأسعار التي ستتأثر برفع سعر الدولار الجمركي، هي السلع المستوردة، غير الغذائية، مشيرًا إلى أنها سترتفع نتيجة لارتفاع سعر الدولار.

وقال إن رفع سعر الدولار الجمركي جاء تدريجيا لتخفيف حدة التضخم، مشيرًا إلى أن  الزيادة في سعر المنتج عقب رفع "الدولار الجمركي تمثل قيمة الفارق بين سعر "الدولار الجمركي" الشهر الماضي وسعره الرسمي حاليًا والبالغة 1.6 جنيه في نسبة سعر التعريف الجمركية المفروضة على المنتج المستورد، وليس إجمالي قيمتها مثلما يحدد المستوردين والتجار عند البيع للمستهلك مما يؤثر على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

رفع سعر الدولار الجمركى

وكانت مصلحة الجمارك رفعت سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيه بداية من شهر يونيو الجاري، لتكون هذه هي الزيادة الثانية في سعر "الدولار الجمركي" منذ خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس الماضي.

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