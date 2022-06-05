البنك المركزي يدرج رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت ضمن مبادرة تمويل السياحة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقص.

وأوضح البنك، في بيان أصدره، اليوم “الأحد”، أن ذلك يأتي في ضوء تنظيم مصر للعديد من الفعاليات والأحداث السياحية المهمة خلال العام الجاري، وعلى رأسها استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) خلال شهر نوفمبر المقبل، واستمرارا لدور البنك المركزي في مساندة قطاع السياحة وتلبية احتياجاته.