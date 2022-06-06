يوسف الحسيني: المؤتمر الطبي الإفريقي الأول سيحدث طفرة صحية في افريقيا.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني ، إن الرئيس السيسي حضر اليوم معرض صحة أفريقيا الذى حضرة العديد من الشخصيات من أفريقيا وكبار رجال الدولة وحضر المؤتمر 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية وشركات عالمية ومحلية يعملون في مختلف القطاعات الطبية .

واضاف الحسيني خلال برنامجة " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن أفريقيا ستبدأ طفرة في تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال المؤتمر الطبي الإفريقي الأول وهذا من خلال تعاون حقيقي أصيل وجذري في قطاع الرعاية الصحية بأفريقيا لتحقيق التكامل الطبي الأفريقي .

واوضح الحسيني ، إن هذا المؤتمر سيساهم في اختراع وابتكار أدوية جديدة ، مؤكدا أن الرئيس السيسي " مشغول " باكتشاف علاجات للأمراض الجديدة .