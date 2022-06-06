الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية.. شاهد

رصدت عدسات المصورين مجموعة من اللقطات الأولى والحصرية لسيارة هايبي Z السيدان الكهربائية الجاهزة للإنتاج من العلامة التجارية الصينية هيومن هورايزونز، والتي يمكن أن تصبح أفضل السيارات الكهربائية تصميمًا بسبب تصميمها المستقبلي المميز.

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية

سجلت سيارة هيومن هورايزونز ظهروها الأول في سبتمبر 2020 مع الكشف عن هايبي X، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل بتصميم مستقبلي، وتقدم سريعًا إلى ديسمبر 2021، وكشفت هيومن هورايزونز عن النموذج الأولي هايبي Z، وهي سيارة سيدان مثيرة مركبة فضائية أكثر من كونها سيارة عادية. تم الآن التجسس على هايبي Z في مظهر الإنتاج، وإن كانت مغطاه بالتمويه.

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية

جاء التصميم الخارجي لنموذج الإنتاج مشابه جدًا للنموذج الأولي وتظهر بواجهة أمامية ساحرة مع شبكة سوداء مزيفة وتجاعيد حادة وخطوط عدوانية، لم يكن هذا النموذج الأولي الذي ظهر مزودًا بمصابيح الإنتاج النهائية، لكن النموذج النهائي من المحتمل أن يحتوي على مجموعة إضاءة LED مشابهة جدًا للنموذج الأولي.

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية

تم تجهيز النموذج الأولي بسقف بانورامي مميز وأغطية هوائية على العجلات مجهزة بمجموعة من إطارات ميشلان بقياس 255/45 أمامي و 285/40 خلفي، وجاء أحد الاختلافات الواضحة بين هذه السيارة التجريبية والنموذج الأولي لـ Z هو أن هذا الطراز يحتوي على مرايا جانبية تقليدية بدلاً من الكاميرات الخلفية.

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية

يحتفظ الجزء الخلفي من السيارة بنفس الشكل العام للنموذج الأولي، وعلى هذا النحو هناك مفسد يمتد من السقف ويقسم النافذة الخلفية إلى قسمين. يحتوي النموذج الأولي على شريط إضاءة LED دراماتيكي يمتد بعرض الجزء الخلفي وعلى الرغم من أن هذا النموذج الأولي يحتوي فقط على مصابيح مؤقتة موضوعة على مستوى منخفض على المصد، يُذكر أن المنتج النهائي سيكون له بالفعل شريط إضاءة بارز.

جاءت المقصورة الداخلية لهيومن هورايزونز هايبي Z بمجموعة أدوات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة موجهة نحو السائق، بدلاً من العرض الأفقي للنموذج الأولي. تفتقر Zإلى نفس الشاشة الثالثة مثل هايبي X، الموضوعة مباشرة أمام الراكب.

الصور الأولى لأحدث سيارة صينية كهربائية

لم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة غير مؤكدة ولكن يجب أن تكون مشابهة لطراز X، حيث من المتوقع ان يتم توفير بطارية 97 كيلو وات في الساعة، كما هو الحال مع إصدار الدفع الخلفي بقوة 299 حصانًا وإصدار الدفع الرباعي الذي يأتي بقوة 598 حصانًا.