بالاسم ورقم الجلوس .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية استمرار أعمال رصد درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حتى الآن.

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واشار وكيل تعليم القليوبية انه جار العمل على قدم وساق للانتهاء منها، تمهيدا لاعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ثم يتم عقبها مباشرة نشر أسماء الأوائل من الطلاب، وبعدها بساعة سيتم نشرها على موقع المديرية.

واضاف أنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب النجاح بالمواد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه حتى الآن جار الرصد.



ومن المتوقع نشر النتيجة فور اعتمادها بالاسم ورقم الجلوس على الموقع التالى:

https://www.facebook.com/qalyubiya.gov.org