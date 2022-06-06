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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. هجم ياسمين عبد العزيز على شقيقها والأخير يرد.. شيرين سيف النصر تكشف تفاصيل عودتها للسينما

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتي نستعرضها من خلال السطور التالية. 
 

أروي باكية على الهواء: الأمل فى العودة لبلدي اليمن مقطوع.. فيديو

بكت الفنانة اليمنية أروي ، خلال استضافتها فى إحدى البرامج اللبنانية ، وذلك بعد حديثها عن بلادها اليمين.

وخلال المقطع الذى ظهرت فيه أروى ، تبكي بعد حديثها عن بلاد اليمن ، حيث أكدت أنها تخطط أن تشتري منزلا فى السعودية أو دبي ، ولكنها لا تفكر فى فعل هذا الأمر فى بلدها اليمين ، رغم عشقها وحبها لبلدها . 

دا انتحال شخصية | دكتور يهدّد سعد الصغير بسبب محمد صلاح ..شاهد


أوضح سعد الصغير عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك حقيقة الصورة التى نشرها خلال الساعات الماضية ، مازحاً انه كان يلعب كرة القدم برفقة محمد صلاح.

نشر سعد الصغير عبر فيسبوك قائلاً : مساء الفل على أخواتى وحبايبي اللي في الصورة ده طبعا مش أنا.. أنا آه كنت بلعب كورة بس في المصانع الحربية وكذا نادي آخر.. وكمان أنا خت الصورة قريبة من شكلي وأنا صغير في مداعبة خفيفة هزار مع جمهوري الجميل فقط لكن هذا الشخص ليس أنا".

توفيق عبد الحميد: أعود على المسرح القومي فى الموسم الشتوي

نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” منشورا أعلن فيه عن عودته للمسرح من جديد .

حيث علق توفيق عبد الحميد قائلاً : “ شوية تفاؤل أنا وصديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم بنشتغل من فترة على عمل مسرحى مهم سيقدم بإذن الله من غير مقاطعة فى الشتاء القادم على المسرح القومى” . 

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية


ردت النجمة،ياسمين عبد العزيز،علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع الانستجرام :"اتوكس انت ياللي بعت أخدتك واخدت عربية مرسيدس".

شقيق ياسمين عبد العزيز ردا عليها : حاولت أطلع من مشاكلك بأقل خساير لكن إنتي مبتتعلميش


رد وائل عبد العزيز علي تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال وائل :"انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي "  .

التصوير خلال شهرين.. شيرين سيف النصر تكشف لـ صدي البلد عودتها للسينما


كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن احتمالية عودتها للسينما من خلال عمل سينمائي جديد تتعاون مع إحدي شركات الإنتاج الكبري .

وتابعت شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة : هناك عمل سينمائي جديد أقوم بقراءته حالياً ، ولكني لم أتعاقد عليه رسمياً حتى الآن . 

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