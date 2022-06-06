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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أرضنا مستقبلنا احتفالية جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمى للبيئة

ندوة بجامعة الإسكندرية
ندوة بجامعة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

 نظم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم  العالمى للبيئة تحت عنوان ( أرضنا .... مستقبلنا ) وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة القاضى عميد المعهد المعهد العالى للصحة العامة، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية والسادة الوكلاء وعدد كبير من أساتذة المعهد والباحثين وممثلى وزارة الصحة والبيئة وأساتذة من كلية العلوم والهندسة ومديرية الزراعة وشركات الكهرباء والطاقة وذلك بقاعة المؤتمرات بالمعهد العالي للصحة العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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وأكد الدكتور أبو النجا خلال كلمته أن العالم يحتفل بهذه المناسبة فى الخامس من يونيو من كل عام بمشاركة الحكومات والمنظمات والأعمال التجارية والباحثين لمناقشة القضايا البيئية المُلحة، ودعا خلال كلمته إلى إعادة التفكير فى كيفية إستهلاك موارد الأرض المحدودة وزيادة الإنتاج الزراعى الطبيعى بصورة مستدامة والإستثمار فى إصلاح البيئة ونشر الوعى الثقافى والبيئى والأنشطة الخاصة بالحفاظ عليها وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بها، كما أكد نائب رئيس الجامعة أن مثل هذه الفاعلية وما يماثلها من فاعليات يجب أن تصبح منصات فاعلة فى الإلهام بالتغيير الايجابي على جميع المستويات  سواء كان على مستوى المجتمع أو مؤسسات الاعمال أو الحكومات ، أما على المستوي الاكاديمي داخل الجامعة يكون التحرك مطلوباً لنشر التنوير الثقافى والوعي البيئي وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة بالشكل الذي يساهم فى إلهام الشباب للعمل وبناء مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة.   
واستعرضت الدكتورة هبة القاضى عميد المعهد أهم التغيرات البيئية فى المجتمع ودور الجامعة فى تسليط الضوء عليها وتقديم الحلول والاستشارات اللازمة تجاه التغيرات البيئية واضافت ان العالم يحتفل هذا  العام بيوم البيئة تحت شعار ( لا نملك سوى أرض واحدة ) يدعو من خلاله إلى إحداث تغييرات جذرية فى السياسات والاختيارات التى تمكن من العيش فى سلام مع الطبيعة . 
كما استعرضت الدكتورة انجى الغيطانى وكيل المعهد التغييرات البيئية وعلاقتها بالصحة العامة من خلال منظومة صحة واحدة One Health  ودور المعهد من خلال البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا البيئية، وحث اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين للعمل في هذا المجال والتوعية المجتمعية، للاسهام في دعم منظومة مجابهة القضايا البيئية وتغير المناخ. 
وقدم الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة محاضرة عامة تحث خلالها عن التغيرات المناخية فى الاستراتيجية الوطنية 2050 وناقش مع الحضور أهم الاستفسارات فى عدد من القضايا المحلية التى تهم المجتمع المصري .
يتم خلال الاحتفالية مناقشة عدد من المحاضرات مثل التقنية النظيفة والملوثات الصناعية وطرق التخلص منها، ومحو الأمية المناخية، وناقلات الأمراض، وطرق التحاليل للملوثات البيئية، وأنشطة وحدات المعهد مثل( وحدة بحوث ودراسات الصحة المهنية وتلوث الهواء ووحدة بحوث ودراسات صحة البيئة ووحدة المعمل المركزى)، وكذلك كيفية تطوير بدائل الطاقة النظيفة مثل أتحضر للأخضر، المدن الخضراء، تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية بيئية كمعالجة النباتية، ودور الفرد والمجتمع فى تحسين جودة الهواء.

الاسكندرية وزارة الصحة جامعة الإسكندرية مديرية الزراعة كلية العلوم الوعي الثقافي

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