حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة تنفيذاً تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات.

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسي بالتنسيق مع حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشاير الخير وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 67 حالة إشغال متنوعة، وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات.

وشنت أيضا وحدة الإزالة الفورية بالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع قائد الأسراب والتي أسفرت عن ضبط عدد 90 حالة إشغال، كما شن الحى عددا من الحملات لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة فيصل والعاشر من رمضان وشارع ملك حفني قبلي أسفرت عن التحفظ على 115 حالة إشغال متنوعة.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة شملت شوارع محمود سلامة، منشأ ،الأبعادية ، ميدان الرصافة، المأمون، زين العابدين، الأمير عمر، محور المحمودية، شامبليون، السلطان حسين، النبي دانيال، أمام البطركية اليونانية، سعد زغلول، صفية زغلول ،وكلية الطب وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وضبط عدد 155 حالة إشغال متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 13 ألف جنيه.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع الحى أسفرت عن التحفظ على 42 حالة إشغال وعدد 3 ميكروفونات.

وشهد حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع: سكينة بنت الحسين وذو الفقار بكفر عبده وإبراهيم الشريف ومحيط محطة سيدي جابر، شارع مصطفى النجار، جميلة بوحريد، طريق محور المحمودية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 75 حالة إشغال متنوع.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف شن المختصين بالمركز حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ببرج العرب القديم وأبو صير وذلك بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل، ومكتب السلامة والصحة المهنية، وجهاز حماية المستهلك، وشركة مياه الشرب، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر وضبط 50 حالة إشغال وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات.

يأتي هذا في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الإشغالات والتعديات استجابة لشكاوى المواطنين.