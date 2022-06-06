أحمد موسي لـ محمد الشوربجي: عاوز تقدير إيه أكتر وسام الجمهورية

رد الإعلامي أحمد موسي على محمد الشوربجي لاعب الإسكواش الذي ادعى عدم حصوله على تقدير من مصر خلال مسيرته.

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد الشوربجي حظى بتكريم من رئيس الجمهوريه وهو أعلى تكريم لأي رياضي، وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس السيسي عام ٢٠١٨ .

وتابع أحمد موسي: "الشوربجي حصل على تكريم ولما يطلع يقول أنا متكرمتش ومحدش دعمني ومسيرتي كلها مفيش دعم وانا كنت عاوز تقدير، عاوز تقدير اكتر من كده ايه انت اخدت وسام الجمهورية الطبقة الأولى".

