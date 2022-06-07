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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق معرض الدراسة في اليابان بجامعة عين شمس، اليوم  الثلاثاء  7 يونيو - بمدرج المحلاوي - كلية الطب جامعة عين شمس الساعة 12 ظهرا.

وأكدت جامعة عين شمس، أن المعرض سيتضمن مميزات الدراسة في اليابان و برامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية وفرص المنح، بالإضافة إلى تقديم فرص التبادل الطلابي والدراسات العليا لمعاوني أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الدراسة في اليابان و كذلك أعضاء هيئة التدريس الراغبين في السفر لأداء أبحاث ما بعد الدكتوراه.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،وبالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب جامعة كيوشو بالقاهرة.

ويستضيف مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس خلال الفترة من 6 – 8 يونيو الجاري فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية التي تنظمها جامعة أكسفورد.

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اليوم.. مركز تكنولوجيا عين شمس يستضيف فريق حقوق المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية

ويوفر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات للفريق قاعة مجهزة بأحدث الإمكانيات اللازمة للتواصل عن بعد عبر الفيديو كونفرانس، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استكمال المرحلة الثانية في مسابقة المحاكمة الصورية التي تنظمها جامعة أكسفورد، حيث كان الفريق قد حصل على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في المسابقة ذاتها ليكون بذلك جديرا بالتأهل للمسابقة الدولية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسلام حجازي، حرص المركز على توفير أفضل الإمكانيات اللازمة وتذليل كل الصعوبات التقنية التي قد تواجه الفريق خلال المشاركة في أعمال المسابقة.

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