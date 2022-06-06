أخبار التعليم.. الجامعات الأهلية تواصل استقبال الطلاب للتقديم للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.. بدء الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا بـ آداب القاهرة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الجامعات الأهلية تواصل استقبال الطلاب للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.. حتى غدا

اعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

بدأ امتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا باداب القاهرة .. اليوم

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 .



..جامعة حلوان تطلق دورات باللغة الالمانية للطلاب

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

اليوم.. مركز تكنولوجيا المعلومات بـ عين شمس يستضيف فريق كلية الحقوق المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية

يستضيف مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس خلال الفترة من 6 – 8 يونيو الجاري فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية التي تنظمها جامعة أكسفورد.

بدء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.