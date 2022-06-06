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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورات في اللغة الألمانية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

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9 يونيو انطلاق معرض الدراسة في اليابان 2022 بجامعة حلوان

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خلال الإجازة الصيفية.. جامعة حلوان تطلق دورات باللغة الفرنسية للطلاب

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات اللغة الألماني (دورات بالتعاون مع معهد جوتة والمجلس الأعلى للجامعات).

جدير بالذكر انه قد حصل العرض المسرحي "بنت القمر" علي المركز الاول لعروض المسرح المتخصص في مهرجان ابداع متخصصين وهي المسرحية التي يشارك بها طلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح.

وهنأ  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الطلاب بالنّجاح وحصولهم علي المركز الاول في مهرجان ابداع مؤكداً أن النجاح حليف كل الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق إنجازات طوال حياتهم، مشيرًا إلي أهمية الفن في المجتمع ودوره في نشر الثقافات، متمنيا للطلاب الإبداع دائماً والتفوق في مسيرة حياتهم.

مسرحية «بنت القمر» من تمثيل وبطولة حسام إبراهيم، عبد الرحمن محمد، لبني مجدي، فادي رأفت، أسامة مهنا، أية التركي، عبد الله جمعة، شذا محمد حامد، ويتشكل فريق الإخراج من : دينا سليمان ، فادي رأفت، صوفيا رسمي ، وتأليف وإخراج محمد السوري .

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