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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاءات أدبية وأمسيات شعرية وورش فنية بسوهاج

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية بقاعة نادى أدب القصر، قدمها الشاعرة جيهان قدرى، وبحضور نخبة من المبدعين والشعراء ومتذوقى الشعر ورواد القصر.

 

كما يواصل قصر ثقافة طهطا فعاليات الورش الفنية والتدريب على الرسم مع نبيل شحاته، ياسمين السعودي، وأقام بيت ثقافة أخميم الصالون الثقافي بعنوان"ثورة المعلومات وأثرها على سلوك الفرد"حاضرها محمد علي، حسين أبو الوفا، تحدثوا عن استطاعة مستخدمى شبكة الإنترنت الحصول على معلومات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية من خلال الأجهزة الشخصية، ومن خلال هذه الشبكة، يستطيع أي شخص الاتصال بالحاسب الآلي لإدارة الجوازات مثلاً، أو الحصول على ما يريد معرفته من معلومات عن كيفية استخراج جواز السفر، من دون أن يتكلف عناء الوقوف في طوابير طويلة، وبالمثل لرخص المرور،  وفي مجال الأعمال يستطيع أصحاب الشركات ورجال الأعمال إدراج صفحاتهم الإلكترونية عن نشاطهم، بحيث يستطيع العملاء التسوق والشراء عبر شبكات الحاسب.

 

واحتفل قصر الطفل  بتوزيع العدد السابع من مجلة صبيان وبنات للموهوبين بنادي أدب قصر الطفل اول نادى أدب للطفل على مستوى الهيئه العامه لقصور الثقافه وتم تكريم ٥٠ كاتبا صغيرا بشهادات تقدير ونسخة من المجلة، بحضور القاص محمد عبد المطلب المشرف العام لنادى أدب الطفل ورئيس اتحاد كتاب جنوب الصعيد.

سوهاج فرع ثقافة سوهاج نادى أدب القصر قصر ثقافة طهطا اتحاد كتاب جنوب الصعيد

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