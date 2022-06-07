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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رامي رضوان: امتحانات الثانوية العامة مش بعبع.. فيديو

الإعلامي رامي ضوان
الإعلامي رامي ضوان

قال الإعلامي رامي رضوان، إن امتحانات الثانوية العامة مثل اي امتحان، معلقا “امتحانات الثانوية العامة مش بعبع وكلمة بعبع، بتدمر نفسية طالب الثانوية العامة قبل أداء الإمتحان”.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه  برنامج "مساء دي ام سي"، عبر فضائية "دي ام سي"، ان امتحان الثانوية العامة مثل أي امتحان، ولكن مطلوب الإجتهاد من الطبة من أجل الحصول على مجموع عالي.

 

وتابع مقدم برنامج “مساء دي ام سي”، أن بعض الأشخاص الغير متفوقين في الدراسة، قد يكونوا متفوقين في الحياه العملية، مؤكدا “أنه على طلاب الثانوية العامة عدم الخوف من الإمتحان والتعامل مع الامتحان لمجرد أنه امتحان فقط”.

 

وطالب رامي رضوان  طلاب الثانوية العامة بعدم التوتر قبل الامتحانات.

 

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