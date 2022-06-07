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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عدلي القيعي: جماهير الأهلي لا تنبهر عند الفرحة وتنكد علينا عند الهزيمة

عدلي القيعي
عدلي القيعي

قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن الأهلي ليس مثل باقي الأندية؛ لأنه يلعب مباريات أكثر ويتعرض لضغوط أكبر من غيره، لافتًا إلى أنه في حاجة إلى وقت كافي للراحة .

وأضاف القيعي خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كرة القدم مثل الشطرنج؛ ليست مهارة فردية أهم ما يميزها العمل الجماعي، لافتًا إلى أن متابع اللقاءات الودية للأهلي لن تعجبه، وانخفاض مستوى آداء اللاعبين سببه ضغط المباريات، موضحا أن الأهلي في كل الأحوال هو مالك ذمام المباريات؛ وهذا كان ظاهر في لقاء الوداد.

ولفت إلى أن دفاع الأهلي ليس مدربًا على الخطر، وهي أمور فيها فطرة؛ ولذلك خسر الأهلي في أكثر من مباراة، مضيفا أن الجماهير أصبحت لا تنبهر عند الفرحة «وتنكد عليك عند الهزيمة»، وعدم الهزيمة ليست في القاموس الكروي لأن كرة القدم ليست لعبة عادلة.

وأشار إلى أن محمد هانى لاعب الأهلى متأثر، بعد مباراة الأهلى الأخيرة أمام الوداد، وأنه السبب فى الهدف الثاني، معلقًا أن اللاعب يتأثر بالجمهور، والهجوم عليه، وكشف أن هانى لاعب مميز ولديه أشياء كثيرة مميزة.

 

وكشف أن الأهلي أراد التعاقد مع بيني مكارثي ولم يستطع إتمام هذا التعاقد، لافتًا إلى أن الأهلي عرض عليه 180 ألف دولار وحصل عليه أرسنال بـ 900 ألف دولار.

 


 

عدلي القيعي الأهلى الإعلامي أحمد موسى كرة القدم صدى البلد

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