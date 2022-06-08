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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد مرتضى عن انتقال أنس أسامة لسلة الاتحاد السكندري: العلاقة لن تتوتر

صدى البلد

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن علاقة ناديه بالاتحاد السكندري، تاريخية، موضحًا أنه العلاقة لن تتوتر حال ثبوت اللاعب توقيعه لناديين.

وأضاف أحمد مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن توقيع أنس أسامة للاتحاد السكندري غير مؤكد حتى الآن، موضحًا أنه إذا ثبت توقيع اللاعب للاتحاد السكندري لا بد من توقيع عقاب رادع عليه.

وعن تعاقد الزمالك، مع لاعبات الأهلي للكرة الطائرة، قال إن النادي نجح في التعاقد مع 4 لاعبات انتهت عقودهن مع الغريم التقليدي، مشيرًا إلى أن الحديث عن التعاقد مع مريم مصطفى كلاعبة خامسة، غير حقيقي حتى الآن.

ورد على تصريحات ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالأهلي، باعتزازها باللعب للقلعة الحمراء، قال إنه يتمنى انضمام لاعبة كبيرة بحجمها إلى الزمالك، إلا أنه ينتظر انتهاء الموسم الحالي، لتدعيم فريق السلة سيدات.

واستطرد عضو مجلس الزمالك، أن ناديه سبق واقترح منح الدوري للأهلي في موسم كورونا لتصدره المسابقة من أجل انتظام البطولة إلا أن المقترح تم رفضه، موضحًا أن نادي الزمالك سيتم تدعيمه بصفقات جديدة إلا أن الإعلان عنها سيكون نهاية الموسم، لفرض حالة الاستقرار على الفريق.

واستكمل أن مستحقات لاعبي الزمالك في جميع الألعاب سيتم سدادها بالكامل قبل 30 يونيو الجاري، مشددًا أنه لا يوجد أزمة لدى الزمالك في سداد غرامة ماريتيمو البرتغالي في أزمة محمد إبراهيم.

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