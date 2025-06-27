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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للموسم الثامن.. المصرية للمطارات تتأهل إلى بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

القابضة للمطارات
القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

نجح فريق كرة القدم الخماسية بالمصرية للمطارات في التأهل إلى بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد للموسم الثامن على التوالي، في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للشركة المصرية للمطارات وذلك بعد تصدره منافسات دوري منطقة القاهرة الكبرى، وتحقيقه سلسلة انتصارات متتالية على عدد من الفرق القوية، من بينها: إنبي، شركة الإنشاء للطرق والكباري، هيئة المجتمعات العمرانية، البنك المركزي، وغيرها.

ومن جانبه أكد الطيار وائل  النشار – رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب – حرصه على دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل بيئة العمل، باعتبارها جزءا أساسيا من بناء كوادر بشرية متوازنة وقادرة على العطاء، مشيرا إلى أن هذا التأهل المتكرر لفريق الشركة يعكس التزاما واضحا وروحا عالية تستحق التقدير، مؤكدا على استمرار الدعم لكل المبادرات التي تساهم في تنمية روح الفريق والانتماء المؤسسي بين العاملين.

وعكس الفريق خلال مشواره في البطولة روحا قتالية عالية، ومستوى فنيا متميزا، ليحسم صدارة المجموعة عن جدارة، ويواصل تمثيل الشركة في أكبر محفل رياضي مخصص للعاملين بمؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أعرب المحاسب حسن حلمي – رئيس لجنة النشاط الرياضي – عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أن ما تحقق جاء ثمرة جهد كبير من اللاعبين والجهاز الفني، إلى جانب الرعاية الكاملة من قيادة الشركة.

وتواصل الشركة المصرية للمطارات دعمها للمواهب الرياضية بين العاملين، كجزء من رؤيتها لتعزيز بيئة عمل متكاملة تجمع بين الأداء المهني والتنمية البشرية.

بطولة الجمهورية للشركات المصرية للمطارات وائل النشار

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