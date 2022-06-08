مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو

تشارك مصر في 19 رياضة، خلال دورة ألعاب البحر المتوسط، التي ستقام في مدينة وهران بالجزائر.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط، في الجزائر، خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو.

ويمثل مصر في الدورة، اتحادات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة، اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبًا ولاعبة، بواقع 114 لاعبًا و63 لاعبة.

وتقرر إسناد رئاسة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة.

وسيكون الباسل عبد الله ومحمد عبد المقصود، نائبي رئيس البعثة.