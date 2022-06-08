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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو

مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

دورة ألعاب البحر
دورة ألعاب البحر المتوسط

تشارك مصر في 19 رياضة، خلال دورة ألعاب البحر المتوسط، التي ستقام في مدينة وهران بالجزائر.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط، في الجزائر، خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو.

ويمثل مصر في الدورة، اتحادات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة، اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبًا ولاعبة، بواقع 114 لاعبًا و63 لاعبة.

وتقرر إسناد رئاسة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة.

وسيكون الباسل عبد الله ومحمد عبد المقصود، نائبي رئيس البعثة.

مصر رفع الاثقال كرة السلة كرة اليد البحر المتوسط الكرة الطائرة الجودو كرة القدم الريشة الطائرة تنس الطاولة التايكوندو دراجات ألعاب القوى

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