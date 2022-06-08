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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي…رزان المغربي تخطف الأنظار من سيارتها

صدى البلد

حرصت الفنانة رزان المغربي ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت رزان المغربي  بصورة سيلفي من سيارتها  ، مما حاز على إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

 

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

رزان المغربي انستجرام الفن سينما صورة جديدة السينما

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