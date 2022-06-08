استشاري طرق: جار العمل على إنشاء أكثر من 7 محاور على النيل

قال الدكتور محمد الصادق، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، إن المشروع القومي للطرق بدأ منذ 7 سنوات وشمل جميع محافظات الجمهورية، بداية من الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى إلى محافظات الصعيد والواحات، وامتد إلى شمال وجنوب سيناء.

وأضاف "الصادق"، خلال حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن ربط سيناء بالوادي والدلتا ومحافظات القناة عزز من فرص التنمية في سيناء، وبخاصة أن استخدام نفق واحد فقط كان يعوق الاستثمارات والفرص الواعدة.

وتابع أن المشروع شمل عددا كبيرا من الطرق والكباري والأنفاق وازدواج ورفع كفاءة طرق متعددة، كما جرى إنشاء محاور على النيل، حيث يتم العمل على إنشاء أكثر من 7 محاور على النيل بالإضافة إلى عدد من المحاور التي جرى افتتاحها في العام الماضي.