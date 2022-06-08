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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لا حاجة للحديث عن لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد توقف المفاوضات

فلاديمير بوتين وفلاديمير
فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، وليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال حول ضرورة عقد لقاء بين الرئيس بوتين وزيلينسكي: "موقفنا واضح جيدا. أي لقاء على أعلى مستوى يجب أن يكون نتاج مفاوضات، وأن يتم الإعداد له جيدا. الجانب الأوكراني خرج عن مسار التفاوض، ولذلك، ليست هناك حاجة للحديث عن احتمال الإعداد لمثل هذا اللقاء".

روسيا: تصريحات زيلينسكي بشأن إجراء مفاوضات مع بوتين تحتاج لتدقيق

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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق اليوم، أن التصريحات الصادرة من الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين تحتاج إلى تدقيق .

وقالت زخاروفا - في تعليق لها على تصريحات زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم": "كل هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد منها مرة أخرى"، مضيفة أنه في حال قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، "فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما " .

 

بوتين زيلينسكي أوكرانيا روسيا المفاوضات

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