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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تصريحات زيلينسكي بشأن إجراء مفاوضات مع بوتين تحتاج لتدقيق

صدى البلد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الصادرة من الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين تحتاج إلى تدقيق .

وقالت زخاروفا - في تعليق لها على تصريحات زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم /الأربعاء/- "كل هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد منها مرة أخرى"، مضيفة أنه في حال قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، "فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما " .

ومن جانبها، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف، مضيفا أنه "تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقا لـلمسار الذي اختاره الجانب الأوكراني".
 

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