عرض الخميس.. اشتر آيفون XS بـ 5120 جنيهاً فقط

تقدم لك سلسة هواتف آيفون الغنية عن التعريف أفضل أداء لهاتف ذكي قد تحصل عليه فى الفترة الحالية، بفضل نظام تشغيلها السلس IOS، بالإضافة للتصميم المبهر الذى يخطف أنظارك مباشرةً، وبالتحديد فئة الـ X التى قدمت طفرة مع الشاشة الكاملة، ومنها هاتف iphone xs، لكن يعيبه سعره المرتفع.

وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف iphone xs الرائد سعة 64 جيجابايت، باللوان السيلفر مقابل 275 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5120 جنيهاً مصرياً، من موقع ايباي الشهير للبيع بالتجزئة.

جدير بالذكر أن هاتف iphone xs صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، يمتلك شاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 2658 ميللى أمبير.

ويقدم هاتف آيفون xs كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبارا، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.

يمكنك اقتناء نسختك المجددة من هاتف iphone xs باللوان السيلفر، من خلال هذا الرابط.