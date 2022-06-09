تحطم طائرة أمريكية تحمل مواد نووية بكاليفورنيا

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تحمل مواد نووية في ولاية كاليفورنيا ، مما جعل المسؤولين يعتقدون أن جميع ركابها الخمسة قد لقوا حتفهم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تحطمت الطائرة في مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78 وبلدة جلاميس - على بعد 30 ميلاً شمال الحدود المكسيكية ، و 150 ميلاً شرق سان دييغو.

وأوضحت الصحيفة، انه تم تأكيد الحادث من قبل مرفق البحرية الجوية El Centro ، على بعد 30 ميلا من موقع التحطم، حيث يعتقد المسؤولون أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متن الطائرة وقت تحطم الطائرة.

افترض المحققون أن جميع الركاب قد لقوا حتفهم ، وفقًا لمراسل FOX 5 Malik Earnest.

ويتواجد مسؤولون عسكريون حاليا في مكان الحادث ولا يزال التحقيق جاريا، فيما ذكرت صحيفة كاليكسيكو كرونيكل أن "الثرثرة اللاسلكية" أشارت إلى أن الطائرة كانت من طراز V-22 Osprey.

