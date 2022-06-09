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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 يونيو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

9 يونيو.. ماذا يخبئ
9 يونيو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد “في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 9 يونيو فإن ذلك يعني أنك تقدس العمل وتحترم القواعد."

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن المولود يوم 9 يونيو  لديه أيضا تملك موهبة تحليلية وموهبة تنظيمية، لكنك تميل للغموض كثيرا.

نصيحة لمواليد 9يونيو

نصيحة:عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أن لديك إصرار وشجاعة وقدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

9يونيو نصيحة لمواليد 9يونيو خبيرة الأبراج عبير فؤاد علم الأرقام Family Community

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