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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مركز الصحة العالمية بجامعة مينيسوتا في زيارة لطب عين شمس

المتيني ومدير مركز
المتيني ومدير مركز الصحه العالمية جامعة مينيسوتا بإمريكا

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور شايلى بروساد أستاذ طب الأسرة مدير مركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا الامريكية، وذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، الدكتور اسامة منصور وكيل الكلية  للدراسات  العليا والبحوث  ،الدكتور  شهيره سميره وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور  هبه الله سعيد وكيل الكلية  لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر عمارة استاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير مكتب العلاقات الدوليه والتعاون الدولى بالكلية، الدكتور شيرويت الاحمدى مدير ادارة الوافدين بالجامعة ،الدكتور نهى الرافع نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بالجامعه ومنسق جامعه الطفل .ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والطلاب الكليه.

 

 تأتى الزيارة ردا على زيارة الدكتور أشرف عمر عميد الكلية والدكتور سحر ياسين وكيل كلية التمريض بجامعه عين شمس و الدكتور   تامر عمارة استاذ الطب النفسى ومدير مكتب العلاقات الدولية  فى شهر  مارس  2022 لمركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية ، كما قاموا بزيارة كلية الطب وكلية التمريض وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى التى تحتوى على اكثر من  تخصص .

 

وخلال اللقاء أشار الدكتور محمود المتينى إلى مجهودات جامعة عين شمس في دعم الخدمات الصحية في المناطق النائية والاكثر احتياجا ، وارتباط ذلك بمشروع حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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من جانبه أوضح الدكتور  أشرف عمر مجهودات جامعة عين شمس في تطوير الخدمات الصحية في افريقيا، لافتا إلي أن هناك تعاون مستقبلى بين جامعة عين شمس وجامعة مينيسوتا وجامعة أخرى بافريقيا .

 

وقام الدكتور شايلى بروساد  بزيارة معمل المهارات والاستديو الالكترونى وقاعات الامتحانات الالكترونية بكلية الطب ومعمل الابحاث والمستشفى الالكترونى بمستشفيات جامعة عين شمس .

 

كما القى الدكتور شايلى بروساد محاضرة صباح امس، بمدرج المحلاوى وتحدث عن الصحة العالمية واثارها فى تطوير التعاون بين المؤسسات الاكاديمية فى مختلف دول العالم.

 

ومن المقرر  أن يتم اليوم زيارة المستشفى الالكترونى.

مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
مدير مركز الصحه العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية في زياره ل
جامعة عين شمس جامعة مينيسوتا الامريكية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس دعم الخدمات الصحية دعم الخدمات الصحية في المناطق النائية تطوير الخدمات الصحية في افريقيا اخبار التعليم Jobs Education

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