وفاة معلمة وإصابة 14 تلميذا في حادث دهس برلين.. التفاصيل الكاملة

قُتلت مُعلّمة وأصيب 14 تلميذاً بعد أن صدمت سيارة حشدا في شارع مزدحم بالعاصمة الألمانية برلين، حيث المجموعة في رحلة مدرسية إلى برلين من ولاية هيسن. وقد أصيب مدرس آخر على نحو بالغ.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، تقول الشرطة إن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 29 عاما، اعتقل في مكان الحادث.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية في برلين، إيريس سبرانجر، إن الأدلة تشير إلى أن السائق "شخص مريض عقليا كان يقود بتهور".

ووقع الحادث قبل وقت قصير من الساعة 10:30 (08:30 بتوقيت جرينتش) في قلب برلين الغربية، في أحد أكثر شوارع التسوق ازدحاما.

وتقول شرطة برلين إن المعلمة الضحية ماتت في مكان الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة ثيلو كابليتز "هناك أشخاص إصاباتهم بالغة بين أكثر من عشرة مصابين".

وقال ماركو لامبيون، عمدة مدينة باد أرولسن بولاية هيسن، إن حافلة أُرسلت إلى برلين لنقل الأطفال من هناك.

ويحمل السائق المشتبه به الجنسيتين الألمانية والأرمينية، ويعيش في برلين. ونفى مسؤولون أنباء سابقة أفادت بأنه ترك مذكرة في سيارته.

ووقع الحادث قبالة ساحة بريدشيدبلاتز التي شهدت مقتل 12 شخصا في هجوم إرهابي في عام 2016 عندما اندفعت شاحنة عمداً وسط حشد من الناس في سوق لعيد الميلاد.

وقالت عمدة برلين، فرانزيسكا جيفي، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان قد تم اختيار المنطقة عن عمد.

وقال تنظيم داعش إنه يقف وراء هجوم سوق عيد الميلاد في عام 2016، الذي نفذه طالب لجوء. وقتل الرجل في وقت لاحق برصاص الشرطة في إيطاليا.