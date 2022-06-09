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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بخار الماء.. هاني الناظر يكشف عن طريقة سهلة لتنظيف البشرة في المنزل

دكتور هاني الناظر
دكتور هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، إن تنظيف البشرة لا يحتاج إلى أجهزة، بل يمكن تنظيفها من خلال  بخار المياة السخنة في المنزل.

 

وأضاف هاني الناظر اثناء أستضافته مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، قائلاً: "لما بعرض وشي لبخار المياه، بيفتح المسام، وبيخلص الجسم من المواد الدهنية، والرؤوس السوداء".

 

وتابع: "مش طبيعي أن حد يغسل وشه ١٠ مرات في اليوم، نغسل وشنا ٥ مرات في اليوم، لما ببقي في البيت مش محتاج اغسل وشي بالصابون، لكن وأنا جاي من بره أغسل وشي بالمياه والصابون، لكن لازم أغسل أيدي بالمياه والصابون قبل وبعد الأكل دايماً، ولما أجي من بره".

 

 

تنظيف البشرة المواد الدهنية هاني الناظر الرؤوس السوداء الصابون صباح الورد

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