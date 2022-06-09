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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 ألف جنيه دعم إضافي لنادي رأس غارب الرياضي بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر رئيس لجنة الطاقة، موافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم نادي "رأس غارب الرياضي" بمبلغ 50 ألف جنيه كدعم إضافي للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة المتضمنة الارتقاء بكافة الهيئات الرياضية على مستوى.

 

وأشار النائب فى بيان، إلى أنه تلقى رد بالموافقة على الطلب المقدم إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة بشأن صرف دعم مالي لنادي رأس غارب الرياضي للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة للنادي. 

 

وتابع عوض الله: يأتى ذلك فى إطار سعى وجهود المجموعة البرلمانية بالبحر الأحمر والمكونة من النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ  ومحمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ وناصر عطية عضو مجلس النواب النائب على نور على عضو مجلس النواب

 

وأضاف عوض الله، أن وزارة الشباب والرياضة على دعم بعض من المراكز والأندية الرياضية في البحر الأحمر  بعد عدد من الطلبات تم التقدم بها حرصاً على تأسيس جيل رياضى قوى وتنوع الأنشطة الرياضية لتلبية احتياجات المواطنين، والسعى دائماً  لدعم الأندية والمراكز للإرتقاء بالمنظومة الرياضية ولإنشاء أجيال محبة للرياضية. 

 

وقدم عوض الله، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الإستجابة والدعم والمستمر لأندية البحر الأحمر، مشيدا باستراتيجية وزارة الرياضة التى تسعى لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة.

رأس غارب البحر الأحمر وزير الشباب مجلس النواب وزير الشباب والرياضة مجلس الشيوخ محافظة البحر الاحمر

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