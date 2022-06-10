الصناعات المعدنية: خسائر الكوك وصلت إلى 238 مليون جنيه.. قرار التصفية مؤسسي وحقوق العمال محفوظة

الصناعات المعدنية:

خسائر الكوك وصلت إلى 238 مليون جنيه

وزير قطاع الأعمال يدعم الشركات الناجحة

الدول الكبرى تتجه لاستخدام الهيدروجين حفاظا على البيئة

مصر لا تملك الخامة الرئيسية لتكويك الفحم

استشاري ألماني أثبت أن تكنولوجيا فاش قديمة وغير اقتصادية

الكوك حققت خسائر 31 مليون جنيه..والفحم الحجري غير متوفر بمصر

قرار التصفية مؤسسي وحقوق العمال محفوظة

حل المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ضيفا ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري".

وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بشركة “الكوك”، والخسائر التي تعرضت لها الشركة ووصلت إلى 238 مليون جنيه.

واكد أن الحالة البيئية لشركة الكوك متردية، مؤكدا أنها تؤثر بنسبة 5% من إجمالي التلوث على القاهرة الكبرى.

وزير قطاع الأعمال يدعم الشركات الناجحة ولم يرفض ضخ أموال في الشركات ذات الجدوى الإقتصادية

وإليكم أبرز التصريحات..

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه بالتدقيق في القوائم المالية نجد أن خسائر الكوك تصل إلى 238 مليون جنيه.



وأضاف السعداوي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لم يتم منع أي مسئول من تلبية دعوة مجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك جهود مضنية من أجل تطوير ودعم شركات القطاع العام.



وأشار السعداوي إلى أن الحالة البيئية لشركة الكوك متردية، مؤكدا أنها تؤثر بنسبة 5% من إجمالي التلوث على القاهرة الكبرى.

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم مناقشة الدراسة الألمانية قبل طبعها، مع العلم أنه تم الإرسال إلى شركة الكوك للتعليق.

وأضاف محمد السعداوي، ، أن هناك مقترحات باستمرار صناعة الكوك مع عدم استثمار الدولة فيها.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن صناعة الكوك عليها محاذير على مستوى العالم، مؤكدا أن الحالة البيئية لشركة الكوك متردية، مؤكدا أنها تؤثر بنسبة 5% من إجمالي التلوث على القاهرة الكبرى.



وأشار محمد السعداوي إلى ان وزير قطاع الأعمال يدعم الشركات الناجحة ولم يرفض ضخ أموال في الشركات ذات الجدوى الإقتصادية

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن حجم تداول الكوك بين الدول يصل إلى 25 مليون طن، مؤكدا أن الصين تنتج حوالي 55% من الصلب الخام العالمي.

وأضاف محمد السعداوي، أن أغلب الدول تنتج الفحم لتلبي احتياجاتها الداخلية وليس التجارة العالمية.

وتابع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن عدد العمال في شركة الكوك 1200 عامل بعد ان كان 4000 عامل عند بدء تشغيلها.

وأشار محمد السعداوي إلى أن الدول الكبرى تتجه إلى استخدام الهيدروجين بدلا من الفحم حفاظا على البيئة

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه بعد تصفية الحديد والصلب لم يعد هناك مستهلك أساسي للكوك، مؤكدا أن قرار التصفية كان سبب رئيسي لتصفية الكوك.



وأضاف محمد السعداوي، أن مصر لا تملك الخامة الرئيسية لتكويك الفحم.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاستهلاك المحلي لا يغطي الجدوى الإقتصادية لشركة الكوك، مؤكدا أن شركة الكوك حققت خسائر 31 مليون جنيه والمركز المالي لا يعبر عن الوضع الحقيقي للشركة.

وأشار محمد السعداوي إلى أنه لن نتمكن من منافسة الشركات العالمية بسبب الجدوى والأسعار التنافسية.



قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن البطاريات القائمة لا تصلح للتطوير، مؤكدا أنها تحتاج إلى بطاريات جديدة.



وأضاف محمد السعداوي، أن البطارية الأولى والثانية تعملان بنسبة 30%، في حين ان البطارية الثالثة هدمت في 2011.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن عقد فاش ماش يعتمد على إصلاح بطاريات الكوك بتكنولوجيا 2011.

وأشار محمد السعداوي إلى أن هناك استشاري الماني أثبت أن تكنولوجيا فاش ما قديمة وغير اقتصادية.

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الكوك حققت خسائر 31 مليون جنيه والمركز المالي لا يعبر عن الوضع الحقيقي للشركة.

وأضاف السعداوي، أن الفحم الحجرى هو أساس صناعة الكوك، مشيرا إلى أنه غير متوفر في مصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن مخزون الفحم الحجري 900 بليون طن، مؤكدا أن الدولة تلجأ للاستغناء عنه.

وأشار السعداوي إلى أن الحالة البيئية لشركة الكوك متردية، مؤكدا أنها تؤثر بنسبة 5% من إجمالي التلوث على القاهرة الكبرى.

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قرار تصفية الشركات يتخذ في حالة خسائر للشركة، ولكن مع حفظ حقوق العمال.

وأضاف السعداوي،، أن قرار التصفية قرار مؤسسي، مشيرا إلى أنه يتم عرضه على أعلى المستويات.

وتابع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه من المتوقع إنهاء أعمال المصفي والانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين من تاريخ التأشير بالتصفية بالسجل التجاري.

وأشار محمد السعداوي إلى أن أرباح شركة الكوك نتجت عن بيع مخزون الشركة وأرباح واستثمارات كانت خاصة بالشركة.