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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تهديدات أمنية.. سبب إلغاء حفل سعد لمجرد ببغداد في اللحظات الأخيرة

سعد لمجرد
سعد لمجرد

تعرض الفنان سعد لمجرد لموقف خطير قبل ساعات من إقامة حفله مساء الخميس في بغداد، في اللحظات الأخيرة، بسبب تهديدات أمنية اضطرت المنظمين لإيقاف الحدث. 

وقال أحد المنظمين لموقع روسيا اليوم، إن مجموعات عشائرية حاولت اقتحام حدائق ومطاعم مدينة السندباد شرقي العاصمة العراقية لإلغاء الحفل دون أن يذكروا سبب ذلك.

وأكد أحد المنظمين في تصريحاته:" ألغينا الحفل حفاظا على حياة الناس وحياة الفنان سعد لمجرد بعد أن حاولت مجموعات عشائرية اقتحام المدينة" مضيفا:"الخسائر المالية تقدر بنصف مليون دولار بعد أن ألغيت 5 آلاف بطاقة دخول".

وأقيمت صلاة أمام باب المدينة الترفيهية العائلية، ورفع المحتجون أعلاما ورددوا شعارات دينية أثناء محاولتهم اقتحام المدينة بحسب مواقع عربية.

وبحسب برنامج ET بالعربي، فإن سعد لمجرد كان مستعدا للمغامرة وإحياء الحفل رغم التهديدات، بعدما حضر إلى العراق برفقة شقيقه وكان متحمسا لحفله. 

من جهة أخرى، أعرب المطرب المغربي سعد لمجرد عن فرحته -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- بتخطي كليبه الشهيرة "لمعلم" لحاجز المليار مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في عام 2015.

وشارك سعد لمجرد صورة على فيسبوك، يحتفل بها بهذا الإنجاز، متوجها بالشكر لجمهوره الوفي من المغرب والدول العربية كافة، وللملك محمد السادس ملك المغرب بصفة خاصة.

وعلق سعد لمجرد، قائلا: «لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية».

سعد لمجرد المغربى سعد لمجرد تهديدات أمنية ET بالعربي المدينة الترفيهية

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