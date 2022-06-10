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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

200 جنيه في الساعة.. عقوبات مشددة تواجه فتاتين بتهمة الترويج لممارسة الرذيلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

200 جنيه فى الساعة الواحدة .. تسعيرة وضعتها فتاتان مقابل ممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية في منطقة جبل العفش بالغردقة .


وتلقت مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد  بضبط فتاتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع شابين داخل شقة مفروشة بمنطقة جبل العفش بالغردقة، مقابل 200 جنيه في الساعة.


فى سياق متصل، تمكن ضباط قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط فتاتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع شابين داخل شقة مفروشة، بمنطقة جبل العفش بالغردقة، و تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب و الترويج للرذيلة


نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

 

جبل العفش الغردقة البحر الأحمر شقة مفروشة مديرية امن البحر الاحمر قانون مكافحة الدعارة مكافحة الدعارة

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