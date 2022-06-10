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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس أبوقرقاص بالمنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ويشدد على جودة وكفاءة الأعمال

رئيس مركز ابوقرقاص
رئيس مركز ابوقرقاص خلال الاجتماع

عقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا اجتماعاً موسعا  مع  مسئولي شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف صحي  والتليفونات والمقاولون العرب لمتابعة  تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بالعام المالي القادم 2022 / 2023.

 

استعرض مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية بالعام المالي القادم 2022/2023 بجميع مراحلها.

 

وشدد رئيس المركز  على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات للالتزام بالجدول الزمنى لكل مشروعات حياة كريمة مع الالتزام بجودة وكفاءة الأعمال منوها على متابعة العمل على مدار ال24 ساعة للتأكد من سير العمل وانتظامه.

 

وناقش رئيس المركز نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – الشباب والرياضة – قطاع الصحة – المجمعات الزراعية - الكبارى.

 

واستمع إلى المسئولين في جميع القطاعات لتلافى أي مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات.

استثمار الوحده المحلية التخطيط المشروعات مشروعات حياة كريمة مشروعات الصرف الصحي نسب التنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية

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