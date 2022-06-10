تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، حيث لم تصدر أي تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين بعدم الخروج يوم السبت، وأن كل ما أثير مجرد اجتهادات شخصية لرواد السوشيال ميديا.

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وأضافت

عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، أن الهيئة طلبت من المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، خلال فترة الظهيرة ما بين 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، مناشدة المواطنين ارتداء واقٍ للرأس أثناء التواجد في الشارع؛ تجنبًا للإصابة بضربة شمس أو الإجهاد الحراري.

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة تستمر في ارتفاعاتها علي كافة أنحاء الجمهورية، حتي يوم السبت المقبل 11 يونيو، ليسود طقس شديد الحرارة علي معظم الانحاء، حار علي السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا، وتزداد فترات سطوع الشمس لتزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وتكون ذروة الموجة شديدة الحرارة يوم السبت ثم تنخفض درجة الحرارة نسبيًا.