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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

صدى البلد

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات.

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تحدثت الفنانة غادة رجب، عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، قائله: "أعرف الفنانة شيرين عبدالوهاب من أول ما بدأت"، لافته: "بقالي كتير ما أعرفش عنها حاجه، حتى ما أعرفش رقمها".

وأضافت: "طول عمري بحب الفنانة شيرين، لأنها صوت مصري مهم، وإحساس صادق"، مشيرة: "شيرين بتعمل كل حاجه بالفطرة وهي طيبة وعفوية وربنا صارف لها قبول غير عادي وبادعي لها تعدي من أزمتها".

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