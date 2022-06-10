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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب المنصات الإلكترونية.. طارق الشناوي: هذا الجيل له فرصة أكبر من الأجيال السابقة

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

شبه الناقد الفني طارق الشناوي، بلعبة السلم والثعبان، قائلا: “السلم ممكن يرفعك والثعبان ينزلك.. فيجب أن تعرف كيف تتعامل مع ما يحدث فى هذا المجال مع قانون تلك اللعبة”.

وأضاف “الشناوى" خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن هذا المجال علمه أنه يجب أن يكون يقظ دائما فى الحالتين النجاح والفشل، موضحا أن طروف كثيرة جدا تكون فى تلك اللعبة جزء منها يتعلق بالحظ.

وتابع أن المنصات الإلكترونية التي تعرف الأعمال الفنية فتحت أبواب أكثر ما فتحته السينما والتلفاز، لافتا إلى أن  الفرص تزيد لأن الميديا تفتح أبواب، معقبا: “هذا الجيل له فرصه أكبر من الأجيال السابقة”.

الناقد الفنى طارق الشناوى لعبة السلم والثعبان المنصات الالكترونية

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