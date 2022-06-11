بالرقص في باريس ...علا رشدي تشعل السوشيال ميديا |فيديو

شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها فيديو جديد من باريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت الفنانة علا رشدي فيديو وهي ترقص ، مما حاز علي اعجاب متابعيها.

و علقت قائلة : when in Paris



يذكر أن نشرت الفنانة علا رشدى، مقطع فيديو تدافع فيه عن مهرجان الجونة، وتعلق على الهجوم الذى تعرض له خاصة بعد حريق مسرح البلازا ، والذى يقام فيه حفل الافتتاح.

وقالت علا رشدى: “ان مهرجان الجونة لا يقتصر على الفساتين فقط ولكن أيضا هناك فعاليات سينمائية وهو يدعو الى حب السينما والفن الى جانب وجود بعض الورش الفنية والتى تساهم فى لقاء بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم.

وأضافت علا رشدي :"أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاقها وكيف نجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث محبى السينما يرون هذه الأفلام سواء كانت الطويلة أو تسجيلية أو قصيرة".