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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك تخطف الأنظار بصورة مع كلبها

صبا مبارك
صبا مبارك

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، الجمهور بأحدث صورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت "صبا" ، في الصور من داخل منزلها بإطلالة ناعمة، برفقة كلبها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

 

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

وشاركت صبا ، أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٦١١_١٧٠٣٤٥
مع كلبها اطلالة صبا مبارك داخل منزلها اعمال صبا مبارك إطلالة ناعمة الفنانة الاردنية

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