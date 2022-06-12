اليوم.. محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بقتل سائق بالعاشر من رمضان

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وسكرتارية يامن محمود، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بقتل سائق لسرقته بالإكراه بدائرة القسم.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من " محمود . ح . أ " 26 عاما محاسب، ومقيم بمحافظة الجيزة، بأنه نما إلي علمه قيام مجهولين باستيقاف المدعو " مصطفي. ح . ع " سائق ، بالطريق العام حال استقلاله سيارة ملك شقيقه، وأطلقوا صوبه عيارا ناريا أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " مصطفي . س . س " 21 عاما ميكانيكي ، و " عبد الله . ع . م " 22 عاما سائق ، و " أحمد . ح . أ " 21 عاما سائق والمقيمين مدينة السلام بالقاهرة، و" فارس . ع . ج " 25 عاما، ومقيم الخانكة بمحافظة القليوبية.