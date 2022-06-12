علاء نبيل : يجب اتخاذ موقف ضد جمال علام بعد إساءته لإيهاب جلال

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن إتحاد الكره أخطأ في رحيل المدير الفني السابق كيروش والتعاقد مع ايهاب جلال في هذا التوقيت.



وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"يجب على المدربين المصريين اتخاذ موقف ضد جمال علام، بعد تصريحاته بحق إيهاب جلال".

وتابع :" لو تعاقدنا مع أحسن مدرب في العالم ستكون النتيجة والأداء واحدة، وإيهاب جلال لم يتحايل على اتخاد الكرة، من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب".

وشدد :" ما حدث مع المدرب المصري إيهاب جلال، عيب اوي، المنتخب يقدم نفس المستوى على مدار سنين لكننا نلتمس العذر للمدرب الأجنبي بينما نهين المدرب المصري، نحن نحتاج خطة كبيرة لتطوير الكرة المصرية لأن الجمهور المصري فاقد الثقة في المنتخب والآداء خاصة ،اننا منذ خمس سنوات يتم تدعيم المنتخب لكن دون فائدة بسبب عدم وجود خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية ".

وستمر:" إيهاب جلال كان يعلم بقرار رحيله قبل السفر إلي كوريا، لكن خروج القرار بهذا الشكل هو غلط تماماً ، لأن ما يحدث مع المدرب المصري في هذا التوقيت سيجعل أي مدرب مصري قادم يعيد حساباته في اتخاذ اي قرار بشأن قيادة المنتخب في اي فترة قادمة".



