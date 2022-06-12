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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاصم خليفة: الشوربجي كان يتهرب من المشاركة في منافسات الفرق مع المنتخب المصري

صدى البلد

قال المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش أن محمد الشوربجي كان له دور كبير في تسيد المصريين للتصنيف العالمي.

وصرح عاصم خليفة لبرنامج الملعب على الفضائية المصرية مع الإعلامي محمد جاد أن اللاعب كان يرفض يتهرب من المشاركة في بطولات الفرق بإسم المنتخب المصري معلقا أن رياضة الإسكواش فردية وليس جماعية وغير مقتنع بفكرة المنتخبات والفرق في الإسكواش.

وأضاف "خليفة" لهذا السبب أعد الاتحاد المصري أجيال مختلفة لتمثيل مصر في البطولات لذلك كان للشوربجي فضل في الإصرار على تواجد أجيال مصرية مختلفة.

وتابع في حديثه قائلا :"لا نقبل سوى بالمركز الأول والمركز الثاني بالنسبة لنا خسارة واتذكر حين حقق المنتخب المصري المركز الثاني لم نقم بصرف مكافآت للفريق وبعد العديد من المحاولات من قبل أحد المدربين تم صرف نصف مكافأة بعد شهور لأن هدفنا هو المركز الأول فقط.

الجدير بالذكر أن فريدة محمد المصنفة 18 عالميا توجت اليوم ببطولة موريشيوس للإسكواش في انجاز كبير بعد فوزها على البلجيكية تين جيليس  المصنفة 15 عالميا.

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