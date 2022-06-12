موسم توريد القمح.. كمال هاشم: الصومعة تخزّن المحصول من 12 لـ18 شهرًا|شاهد

نقاط تجميع في 450 موقعًا

قال كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن مصر وصلت الآن فى الصوامع حوالى 3.9 مليون طن للتوريد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على السعر قبل الزراعة.

وأضاف “هاشم”، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك 450 موقعًا على مستوى الجمهورية بها نقاط تجميع كثيرة.

وأشار إلى أن نقاط التجميع زادت هذا العام وأصبحت قريبة لكل مزرعة، مؤكداً أننا ننقل القمح من نقاط التجميع إلى أقرب صومعة، وتكلفة النقل على حساب الدولة.

وتابع أن القمح يخزن فى الصوامع طول الموسم، بعيداً عن الطيور والأتربة، منوهاً إلى أن الصوامع تحافظ على القمح من الهدر، والفاقد ففى القمح اليوم قد يكون 1% إن لم يكن صفر.

وأكد أن الصوامع تحتفظ بالمحصول فى قيمة الجيدة، فيمكن تخزين المحصول من 12 إلى 18 شهرًا داخل الصومعة، لأن القمح يعالج أولاً بأول داخل خلايا.