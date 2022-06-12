بعد زيادة انتشارها .. طرق الوقاية من القرح الوريدية بالساقين

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الوقاية من القرحة الوريدية ضرورية حيث يحتاج الشخص إلى تقليل عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة، ويمكن القيام بذلك من خلال إتباع عادات صحية تساعد على تدفق الدم في الساقين.

وأضاف الدالي: ويمكن لهذه التغييرات أن تحسن الدورة الدموية وتقلل من خطر الإصابة بالقرح الوريدية، ومن بينها ارتداء الجوارب الضاغطة إذا كان الشخص قد أصيب بقرحة وريدية في الساق من قبل أو كان معرضا للإصابة بأحدها كما في حالات الإصابة بالدوالي.

وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية: تضغط الجوارب على الساق وتحسن الدورة الدموية عادة ما تكون أضيق عند الكاحل وأقل ضيقًا في الجزء العلوي من الساق، وهذا يشجع الدم على التدفق لأعلى نحو القلب لكي تكون أكثر فاعلية، ويجب ارتداء هذه الجوارب عند الاستيقاظ وخلعها أثناء الليل فقط.

وأضاف الدكتور وليد الدالى ، أن المتابعة العلاجية في حالة الإصابة السابقة بقرح الساق الوريدية، لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لحدوث التقرحات مرة أخرى حيث أن علاج الدوالي الشديدة يساعد على منع تورم أو تقرحات الساق ويجب فقدان الوزن الزائد للحالات التي تعاني من السمنة والاهتمام بصحة الجلد والتوقف عن التدخين وممارسة الكثير من التمارين المُنتظمة ورفع الساق لفترة قصيرة، خاصةً مع الوقوف طوال اليوم.

وأوضح الدكتور وليد الدالى: غالبا ما تتشكل القرح الوريدية حول الكاحلين ، وتحدث عادة بسبب تلف الصمامات داخل أوردة الساق وتتحكم هذه الصمامات في ضغط الدم داخل الأوردة مما يسمح بانخفاض الضغط عند المشي وإذا لم ينخفض ضغط الدم داخل أوردة الساق أثناء المشي، فإن الحالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الوريدي المستمر هذا الارتفاع يؤدي إلى ظهور تقرحات على الكاحلين.