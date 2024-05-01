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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة: بروتوكول مع هيئة النيابة الإدارية لتبادل الخبرات ودعم الأنشطة البحثية

صدى البلد

 استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر بمقر رئاسة الجامعة ، اليوم الأربعاء ، رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس ، والوفد المرافق له ، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية والبحث العلمي.


ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، ويهدف البروتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة الإدارية في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والإستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.


وشَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للنيابة الإدارية والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي.


كما شهد مراسم التوقيع من جانب جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة.

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