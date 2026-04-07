انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة حول جهود إزالة أدوار مخالفة بالإسكندرية والغربية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لإزالة عدد من مخالفات البناء بمحافظتي الإسكندرية والغربية .

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة قام برصد عدد من مخالفات البناء، وعلى الفور تم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظات للتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح التقرير أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لتنفيذ إزالة عدد (3) أدوار مخالفة بأحد العقارات الكائنة بحي المنتزه أول بمنطقة السيوف شماعة (شارع جبريل شماعة من شارع أبو بكر المنزلاوي)، على مساحة تقدر بنحو 680 مترًا مربعًا ، كما تضمن التقرير توجيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية لإزالة أدوار مخالفة بعقار كائن بمركز المحلة أول بمنطقة شكري القوتلي (شارع السرجاني من شارع عادل الرفاعي)، على مساحة تبلغ نحو 150 مترًا مربعًا.

وأكد التقرير أن التعامل مع هذه الحالات تم بشكل فوري من خلال منظومة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في الرصد اللحظي لكافة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مع سرعة الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض  أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يواصل متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يعزز من كفاءة منظومة المتابعة ويحقق الانضباط العمراني.

التنمية المحلية منال عوض ازالة المخالفات وزارة التنمية المحلية والبيئة

