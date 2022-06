استعرضت شركة "سكوير انكس"، ألعاب المستقبل المدعومة من Mana على الهواء مباشرة، خلال فعاليات معرض الألعاب الإلكترونية EMG 2022، والذي أقيم خلال اليومين الماضيين في مركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب ما ذكره موقع "gamesradar" التقني المتخصص، كشف عرض الألعاب المستقبلية من Mana، الذي استمر أكثر من ساعة عن التحديثات وتواريخ الإصدار الخاصة بسلسلة ألعاب فيديو اليابانية الشهيرة Mana، كما كشف العرض أيضا عن مجموعة متنوعة مثيرة من الألعاب القادمة.

وتعد سلسلة ألعاب Mana واحدة من أشهر ألعاب الأربي جي والتي تمتلك عشاقا كثر يتطلعون للحصول على أجزاء جديدة من هذه السلسلة.

كل ما تريد معرفته عن ألعاب المستقبل المدعومة من Mana

1. لعبة Outpost:

بدأ معرض الألعاب المستقبلية المدعوم من Mana بالعرض العالمي الأول لـ Outpost، وهي لعبة إطلاق نار تعاونية من منظور شخص أول مع عناصر بناء أساسية وجحافل من الروبوتات، وستتوفر قريبا على جهاز الكمبيوتر.

لعبة Outpost

2. لعبة Nightingale:

تعد Nightingale، هي لعبة من نوع البقاء تدور في مغامرة سحرية عبر العوالم مليئة بمخلوقات وعوالم Fae المستوحاة من العصر الفيكتوري والقصص الخيالية، تنقل اللاعبين بين العوالم باستخدام بوابات، وكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في هذه العوالم، تم استلهام الكائنات والعوالم المتصلة عبر البوابات من عدة مصادر مختلفة من بينها الفن الهولندي وفنون كلاسيكية أخرى، وبالطبع العصر الفيكتوري، لتصنع لعبة أسطورية ممتعة.

لعبة Nightingale

3. لعبة Tray Racers:

تبع ذلك عرض عالمي آخر، حيث كشف الفريق وراء لعبة Phogs، عن لعبة جديدة تسمى Tray Racers، وهي لعبة سباق متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، حيث يقوم اللاعبون بأداء الحيل والركوب عبر المناظر الطبيعية الصحراوية المغطاة بالعقبات، وستنطلق Tray Racers العام المقبل 2023 في نسختين إحداهما مخصصة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي والأخرى لأجهزة Nintendo Switch.

لعبة Tray Racers

4. لعبة Morbid Metal:

تبع ذلك مقطع دعائي لطريقة اللعب للعبة الفيديو Morbid Metal، والذي كشف عن لعبة حركة شخصية، حيث يتبادل اللاعبون بين الروبوتات الحاملة للشفرات، وقد تم تطوير لعبة Morbid Metal القتالية الرائعة للعب من خلال منظور اللعب لشخص واحد فقط، وهي متاحة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

لعبة Morbid Metal

5. لعبة Turbo Golf Racing:

وصلت Hugecalf Studios لتكشف عن الأخبار التي تفيد بأن لعبة السباق Turbo Golf Racing، ستصل في وقت مبكر هذا العام يوم 4 أغسطس، حيث يتوفر إصدار تجريبي للعبة للتنزيل حاليا على منصة Steam وأجهزة Xbox، خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو.

لعبة Turbo Golf Racing

6. لعبة American Arcadia:

جاء بعد ذلك عرض تقديمي للمطورين من شركة Out of The Blue، مما يمنح اللاعبين نظرة فاحصة على مشروع الاستوديو المستوحى من حقبة السبيعنيات American Arcadia، وستتوفر لعبة الألغاز الجديدة قريبا على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم.

لعبة American Arcadia

7. لعبة Alaskan Truck Simulator:

تم الكشف عن أن لعبة Alaskan Truck Simulator قادمة إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في الربع الرابع من عام 2022، مع عرض تجريبي مباشر على منصة Steam لأولئك الذين يرغبون في تجربة لعبة المناظر الطبيعية الجليدية.