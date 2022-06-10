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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تضيف علامة تبويب ألعاب Xbox بمتصفح إيدج

مايكروسوفت تضيف علامة
مايكروسوفت تضيف علامة تبويب ألعاب جديدة بمتصفح إيدج

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft، باستمرار على زيادة وتحسين دعم منصة الألعاب السحابية التابعة لها Xbox Cloud Gaming عبر منصات متعددة، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية تتخذ خطوات لتحسين هذه الخدمة على المتصفحات من خلال تزويدها بمزيد من ميزات الألعاب المتقدمة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني المتخصص، أعلنت خدمة Xbox عن حصول منصة الألعاب المفضلة لدى الجميع، على عدد من الميزات الجديدة التي تعطي الأولوية لتكامل الألعاب السحابية وتخصيصها لمتصفح مايكروسوفت الأزرق Microsoft Edge.

 

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مايكروسوفت تضيف علامة تبويب ألعاب جديدة بمتصفح إيدج


وتتضمن بعض الإضافات التي ستصل متصفح مايكروسوفت إيدج، صفحة رئيسية مخصصة للألعاب توفر وصولاً أسهل إلى مكتبة ألعاب Xbox Cloud، بالإضافة إلى وضع الكفاءة المدمج الذي يقلل من استخدام موارد المتصفح عند إطلاق اللعبة.

وسيحصل متصفح إيدج أيضا، على تقنية تعزيز الوضوح "Clarity Boost"، للمساعدة في تحسين دقة الألعاب المتدفقة عبر السحابة، كما يمكن لمستخدمي Edge أيضا التطلع إلى قائمة مضمنة مع الألعاب المستندة إلى المستعرض مثل Microsoft Solitaire و Atari Asteroids.

علامة تبويب ألعاب جديدة بمتصفح مايكروسوفت إيدج

ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في تحسين أداء الألعاب السحابية، ولكنها تبدو إلى حد كبير وكأنها تغييرات تجميلية في متصفح مايكروسوفت الشهير، مما يتيح لمستخدميه الوصول إلى خدمة الألعاب Xbox Game Pass.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت طرحت لوحة معلومات منصة إكس بوكس الجديدة التي تتضمن إصدارا محدثا من متصفح إيدج مع تحديثات المنصة لشهر سبتمبر، بعد أشهر من الاختبار، حيث يتوفر إصدار Chromium من متصفح مايكروسوفت إيدج الآن لجميع منصات Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X الحالية.

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