مايكروسوفت توفر النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium عام 2023

تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft، للإعلان عن مبادرة تجريبية للألعاب، ستتوفر هذه المبادرة خلال العام المقبل لأعضاء Xbox Game Pass.

وبحسب ما ذكره "gamingbolt"، أوضح المسرب التقني، توم هاندرسون، أن شركة مايكروسوفت تستعد للإعلان عن ميزة الألعاب التجريبية أو Demos قبل موسم ألعاب الفيديو الرقمية Summer Game Fest المقرر إقامته غدا في 10 يونيو، وهذه الميزة ستكون ضمن حزمة ميزات جديدة ستعلن عنها الشركة لخدمة Xbox Game Pass.

مايكروسوفت ستعلن عن ميزة النسخ التجريبية للألعاب لمنافسة PS Plus Premium

وستتوفر هذه المبادرة خلال العام المقبل لأعضاء Xbox Game Pass، ومن الواضح أنها ستركز أولا على "مساعدة مطوري الألعاب المستقلين" في جميع أنحاء العالم، وسيتلقى أولئك الذين يشاركون البيانات الضرورية" لتطوير اللعبة بالإضافة إلى تعويضهم.

و يقال إن مايكروسوفت ستقوم أيضا بتوسيع شراكتها مع عملاقة التقنية الكورية سامسونج، والتي من شأنها أن تسمح ببث ألعاب Xbox إلى أجهزة Samsung Smart TV دون الحاجة إلى لربطها بأجهزة Xbox.



ويقول "هاندرسون" بأن ميزة النسخ التجريبية ستتوفر لمشتركي Xbox Game Pass خلال العام المقبل 2023، ولكنها بعكس خدمة سوني التي تركز على الألعاب المطروحة بسعر كامل، فإن تركيز النسخ التجريبية في خدمة مايكروسوفت سيكون على مطوري الألعاب عند إطلاقها، من أجل مساعدة المطورين المستقلين حول العالم.

ومن الواضح أيضا أن خدمة الألعاب السحابية من المقرر أن تتوسع إلى بلدان أخرى قريبا، ويلاحظ هندرسون أن العديد من هذه الإعلانات قادمة قبل حدث Summer Game Fest والذي من المتوقع إقامته غدا، والذي سيستمر لمدة 90 إلى 120 دقيقة ويركز بشكل أساسي على الألعاب التي تم الإعلان عنها مسبقا.