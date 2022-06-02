أخيرا.. متصفح مايكروسوفت Edge يتيح ميزة مشاركة الملفات عبر الأجهزة

تعمل شركة مايكروسوفت العالمية، على إدخال طرق متعددة لجعل متصفح الويب التابع لها Microsoft Edge أكثر جاذبية للمستخدمين، حيث تعمل عملاقة التقنية الأمريكية حاليا، على تطوير العديد من الميزات الجديدة والتي ستظهر لأول مرة قريبا ومن إحدى أهم هذه الميزات خاصية جديدة يطلق عليها اسم "Drop".

وتعود الفكرة الأساسية من الميزة الجديدة "Drop" في تزويد المستخدمين بمساحة عبر الأنظمة الأساسية لتخزين مختلف المحتويات، حيث يمكنك سحب أي ملف وإنشاء ملاحظة عن طريق كتابتها في مربع رسالة ومن ثم تصبح العناصر الموجودة في Drop متاحة في متصفح مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الأخرى، وفقا لما ذكره موقع Gizmochina التقني.

متصفح مايكروسوفت Edge يتيح ميزة مشاركة الملفات عبر الأجهزة

وبمعنى آخر تعمل ميزة Drop كخدمة مراسلة، مع الاختلاف الوحيد هو أنه لا يمكنها إرسال الرسائل إلا إلى نفسك فقط، حيث يمكن للمستخدمين إرسال أي شيء والوصول إليه سواء نصوص أو صور أو أي شيء آخر عبر جميع أجهزتهم التي تم تسجيل الدخول إليها من متصفح مايكروسوفت إيدج.

وبحسب التسريبات حتى الآن من المحتمل أن تستخدم الميزة الجديدة من مايكروسوفت OneDrive للتخزين، لذلك سيضطر المستخدمون لعمل الميزة بشكل صحيح على أجهزتهم إلى شراء خطة تخزين إضافية على الخدمة السحابية OneDrive.

ويشار إلى أن ميزة مايكروسوفت الجديدة "Drop" متاحة حاليًا فقط لبعض المشاركين في Microsoft Edge Insider الذين لديهم أحدث إصدار من المتصفح المتاح في قناة Canary.