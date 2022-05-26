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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد

مايكروسوفت تضيف طريقة
مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جد

أضافت شركة مايكروسوفت Microsoft، ميزة لنظام التشغيل ويندوز 11، والتي من شأنها استعادة التطبيقات إلى متجرها للتطبيقات إلى جهاز كمبيوتر شخصي جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، لم يقدم متجر تطبيقات مايكروسوفت الحالي طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، وبدلا من ذلك يجبر مستخدمي ويندوز على تثبيت التطبيقات يدويا من مكتبتهم.

 

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مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد

وقالت مايكروسوفت إن هذه الميزة، تعمل على تسهيل انتقال العملاء إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة بطريقة سريعة وسهلة، وأنها تختبر ميزة جديدة في قناة ويندوز إنسايدر تساعد العملاء تلقائيا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقا من متجر مايكروسوفت إلى جهاز ويندوز الجديد.

ووفقا لـ مايكروسوفت، ستكون استعادة التطبيقات ميزة مفيدة للمستهلكين الذين يبدلون أجهزة الكمبيوتر بشكل متكرر أو للمطورين الذين يستخدمون أجهزة افتراضية وأجهزة متعددة بانتظام.

وحصل متجر مايكروسوفت على المزيد من التحسينات على ويندوز 11 منذ العام الماضي، وذلك من خلال إضافة المزيد من التطبيقات الشهيرة مثل فايرفوكس وأدوبي و Zoom و OBS Studio، وكلها متوفرة في المتجر، ولكن لا يزال هناك العديد من التطبيقات المفقودة.

وتعمل مايكروسوفت أيضا على تحسين كيفية اكتشاف مستخدمي ويندوز 11 للتطبيقات، مع إدراج نتائج التطبيقات من المتجر في نتائج البحث إذا كان الأشخاص يستخدمون البحث لمحاولة العثور على تطبيق ما، وسيتمكن مشتركو Windows Insiders من بدء اختبار ميزة البحث في التطبيق الجديدة هذه في قائمة ابدأ قريبا.

مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد
مايكروسوفت متجر مايكروسوفت Microsoft ويندوز 11 استعادة التطبيقات كمبيوتر

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